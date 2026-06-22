Uma discussão entre irmãos terminou com um homem de 35 anos gravemente ferido no último sábado (20), no bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. A vítima foi golpeada diversas vezes na cabeça com uma foice pelo próprio irmão, de 33 anos. A Polícia Civil vai investigar o caso.

De acordo com o registro policial, a agressão aconteceu na Rua Deli Faria Dazini. A vítima relatou que estava dentro de casa quando o irmão mais novo chegou ao local visivelmente alterado e começou a chutar violentamente o portão. Ao abrir a entrada para conter a situação, o homem foi surpreendido e atingido pelos golpes de foice.

Uma equipe do Samu foi acionada, fez os primeiros socorros no local e encaminhou a a vítima às pressas para o Hospital de Pronto Socorro. O nome da vítima não foi informando, não sendo possível atualizar o estado de saúde dela.

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Após o ataque, o agressor fugiu, mas foi localizado pelos policiais na casa onde mora, mesma rua onde ocorreu o crime. Ao ser questionado sobre a motivação da violência, o suspeito alegou que o irmão teria proferido ofensas verbais contra a sua filha.

O homem foi detido e conduzido à delegacia da Polícia Civil. Ele prestou depoimento e foi liberado.

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