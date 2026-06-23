Famílias contempladas pelo programa Compra Assistida, do Governo Federal, podem receber atendimento especializado para escolher um novo imóvel em Juiz de Fora. Os plantões acontecem às segundas e terças-feiras, das 9h às 12h, no primeiro andar do Mercado Municipal, com participação de correspondentes da Caixa Econômica Federal e representantes de imobiliárias.
A modalidade integra o programa Minha Casa, Minha Vida e é destinada a famílias que perderam suas moradias em decorrência do desastre climático registrado no município em fevereiro deste ano. O benefício prevê até R$200 mil para a compra de um novo imóvel.
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Segundo dados divulgados pela administração municipal, mais de 270 famílias em Juiz de Fora já atendem aos critérios do programa e estão em busca de uma nova residência.
A iniciativa faz parte das ações de reconstrução habitacional adotadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Além do atendimento aos beneficiários, o município mantém um grupo de trabalho voltado à coordenação de medidas emergenciais e definitivas para famílias afetadas por deslizamentos, inundações e outros impactos causados pelos eventos climáticos.
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