O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em Juiz de Fora, recebeu aproximadamente R$300 mil em equipamentos adquiridos com recursos de emendas parlamentares da bancada federal de Minas Gerais. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (23), durante a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ao município, em uma agenda institucional e política voltada ao anúncio de investimentos para a segurança pública.

O repasse integra um investimento total de cerca de R$14 milhões destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Os recursos foram distribuídos entre unidades de todo o Estado para aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura operacional da corporação.

FOTO: Vivia Lima - Reprodução

Segundo o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Fabrício, os equipamentos recebidos são provenientes da emenda da bancada mineira no Congresso Nacional e serão utilizados não apenas em Juiz de Fora, mas em toda a área de atuação da corporação na Zona da Mata.

“Tratam-se de equipamentos logísticos de trabalho e atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Temos equipamentos de combate a incêndio que podem ser posicionados em caminhonetes e veículos 4x4 para acessar áreas de incêndios florestais, além de equipamentos de proteção respiratória e de comunicação subaquática”, explicou.

Apesar do investimento, o 4º Batalhão não recebeu novas viaturas. Para a unidade de Juiz de Fora, os recursos foram aplicados na compra de equipamentos considerados estratégicos para ampliar a capacidade de atendimento em diferentes tipos de ocorrências.

Entre os materiais recebidos estão quatro conjuntos acopláveis a veículos, um cilindro de ar comprimido, dois equipamentos de comunicação subaquática e três equipamentos autônomos de proteção respiratória.

Equipamentos reforçam operações de salvamento e combate a incêndios

Os quatro conjuntos acopláveis a veículos permitem o transporte de água para locais onde os caminhões de combate a incêndio não conseguem acessar. Os equipamentos podem ser instalados em veículos menores, como caminhonetes, ampliando a capacidade de resposta das equipes em áreas de difícil acesso.

Também foram entregues equipamentos autônomos de proteção respiratória, utilizados pelos bombeiros em ambientes onde não é possível respirar o ar atmosférico com segurança, como locais com presença de fumaça, gases ou outros riscos.

Outro equipamento recebido foi o sistema de comunicação subaquática, utilizado em operações de mergulho. A tecnologia permite a comunicação entre os mergulhadores e a equipe que acompanha a ocorrência em solo, aumentando a segurança e a eficiência durante ações de busca e salvamento.

“Os equipamentos de comunicação subaquática são de utilização mais recente pelos Corpos de Bombeiros, não só no Brasil, mas no mundo todo. Até então, as atividades subaquáticas eram realizadas sem comunicação verbal. Agora teremos a possibilidade de comunicação entre os mergulhadores e também entre os militares submersos e as equipes em superfície”, afirmou o comandante.

Segundo ele, a tecnologia permitirá mais segurança e agilidade nas operações de busca e salvamento.

“Isso dinamiza o fluxo de trabalho, melhora os níveis de segurança e possibilita que as atividades subaquáticas sejam realizadas de forma mais eficiente, aumentando as chances de êxito nas operações”, acrescentou.

Dos dois equipamentos de comunicação subaquática destinados à região, um ficará em Juiz de Fora e outro será utilizado pela unidade de Muriaé.

FOTO: Vivia Lima - Reprodução

Reforço se soma a outros investimentos recentes

Apesar de ainda existirem demandas estruturais, o tenente-coronel Fabrício afirmou que o batalhão vem recebendo novos recursos para fortalecer sua capacidade operacional.

“Nós trabalhamos por índices de prioridades. Na última semana já tivemos a destinação de mais viaturas e recursos logísticos para atender o 4º Batalhão. Ontem também recebemos um recurso para transporte de tropa. O objetivo é fortalecer não apenas a estrutura logística, mas também a estrutura humana, proporcionando mais excelência na prestação dos serviços”, destacou.

Quatro meses da tragédia da chuva na cidade

O comandante ressaltou que os investimentos chegam em um momento simbólico para a corporação, exatamente quatro meses dos desastres causados pelas fortes chuvas que atingiram municípios da Zona da Mata, especialmente Juiz de Fora e Ubá.

“Esses recursos logísticos chegam para somar aos recursos humanos e potencializar nossa capacidade de resposta. O objetivo é oferecer cada vez mais qualidade no atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar à população mineira”, afirmou.

Recursos fazem parte de articulação da bancada federal

Durante a agenda em Juiz de Fora, o deputado federal Nikolas Ferreira destacou que os recursos fazem parte de um investimento de R$14 milhões destinado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sendo R$8 milhões para aquisição de veículos e R$6 milhões para compra de equipamentos.

Segundo o parlamentar, a distribuição dos recursos foi feita com base nas demandas apresentadas pelas unidades e na capacidade de atendimento regional de cada batalhão.

“Foi uma divisão da bancada mineira de acordo com a demanda, a população atendida e o benefício que cada unidade consegue levar para sua região”, afirmou.

Nikolas também informou que recebeu do comando do 4º Batalhão um pedido para novos investimentos na estrutura da corporação, incluindo a construção de uma piscina destinada ao treinamento dos militares.

“O Corpo de Bombeiros presta um serviço essencial à população e precisa contar com equipamentos adequados e boa estrutura de treinamento para continuar oferecendo um atendimento de qualidade”, disse.

O deputado ainda lembrou que os novos equipamentos chegam em um momento importante para a região, contribuindo para ampliar a capacidade de resposta da corporação em ocorrências de emergência e salvamento na Zona da Mata.

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