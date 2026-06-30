Dois bombeiros de Juiz de Fora e um de Barbacena integram a equipe de 13 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que embarcou numa força-tarefa rumo a Venezuela. Eles embarcaram no domingo (28).

O país vizinho foi atingido por terremotos nesta semana, que causaram o colapso de prédios e deixaram serviços essenciais interrompidos. Segundo estimativa da ONU, há ainda cerca de 50 mil pessoas desaparecidas. O número de mortos, segundo o governo local é de mais de 1.700 pessoas.

Atuação mineira

Os bombeiros mineiros vão atuar em conjunto com militares de São Paulo e do Paraná. As regiões de Caracas e La Guaira são os focos principais da operação internacional.

De acordo com a assessoria da corporação, eles vão atuar, principalmente, em áreas com prédios desabados e na busca por vítimas presas em escombros. A equipe leva ferramentas de corte, escoramento de estruturas, geradores e materiais de busca técnica. Eles têm autonomia total para trabalhar em locais isolados.

A equipe brasileira será composta por militares especializados em operações de busca e salvamento urbano, resposta a desastres, gestão operacional, atendimento pré-hospitalar, logística e apoio humanitário.

Grandes tragédias

O Corpo de Bombeiros de Minas já atuou em outras grandes tragédias internacionais, como nos terremotos da Turquia e do Haiti, e na passagem de ciclone em Moçambique.

A missão é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, com o apoio do Governo de Minas.

Tags:

barbacena | bombeiros | Caracas | Força-tarefa | Governo | juiz de fora | La Guaira | Minas Gerais | Resgate | salvamento | Terremoto | venezuela