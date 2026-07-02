A Prefeitura de Juiz de Fora lançou nesta quinta-feira (2) o portal “Juiz de Fora Adiante”, uma plataforma que reúne dados e informações sobre as ações de enfrentamento à calamidade provocada pelas chuvas de fevereiro e amplia a transparência das medidas adotadas pelo poder público.

O site será atualizado semanalmente e consolida informações sobre os programas federais Auxílio Reconstrução e Compra Assistida, além de apresentar um mapa interativo com as obras de reconstrução em andamento ou previstas, financiadas com recursos articulados pela Defesa Civil junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), Cidinha Louzada, a plataforma centraliza dados de diferentes órgãos envolvidos na resposta à tragédia e foi estruturada para facilitar o acesso da população às informações. Ela destaca que o sistema respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e reforça o compromisso com a transparência e o acompanhamento público das ações.

Compra Assistida

O portal detalha o funcionamento do Programa Compra Assistida, vinculado ao Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias que perderam imóveis ou vivem em áreas de risco. O processo envolve várias etapas, desde a elaboração de planos pela Defesa Civil Municipal até a análise pela Defesa Civil Nacional, Dataprev e Caixa Econômica Federal, responsável pela habilitação final e liberação dos beneficiários.

Em Juiz de Fora, 3.026 unidades habitacionais foram encaminhadas para análise. Destas, 1.565 já foram aprovadas pela Defesa Civil Nacional, 406 seguem em análise na Dataprev e 353 famílias já foram habilitadas pela Dataprev e pela Caixa. As primeiras entregas já começaram no município, com conclusão do processo em cerca de quatro meses, abaixo do tempo registrado em outras localidades.

Outra seção do portal reúne informações sobre o Auxílio Reconstrução, benefício federal destinado a famílias atingidas pelas chuvas que tiveram perdas materiais. Até o momento, 4.562 famílias já receberam o pagamento. A plataforma detalha as etapas de cadastro realizadas pelo município e validação pelo Governo Federal, além de indicadores atualizados.

O portal também disponibiliza um mapa interativo com as obras de reconstrução, permitindo a visualização das intervenções por localização e status. Os dados incluem apenas projetos com recursos em fase de captação junto ao Governo Federal. Paralelamente, a Secretaria de Obras segue na elaboração de novos projetos de contenção de encostas e drenagem em diferentes regiões da cidade.

Transparência

A iniciativa reforça a política de transparência e prestação de contas da administração municipal, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a execução dos programas e o andamento das ações de reconstrução após a calamidade.

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