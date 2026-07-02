A Biblioteca Municipal Murilo Mendes, em Juiz de Fora, foi selecionada para integrar o Proler Bibliotecas, programa do Ministério da Cultura (MinC) voltado ao fortalecimento das políticas de incentivo à leitura em todo o país.
A iniciativa busca ampliar a formação de leitores e consolidar as bibliotecas como espaços de cultura, educação, cidadania e transformação social. A seleção reconhece o trabalho desenvolvido pela biblioteca na promoção do acesso aos livros e às atividades de leitura.
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Como parte da participação no programa, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) inscreveu o projeto "Escolas de escritores: entre histórias e lugares", desenvolvido em parceria com a professora e escritora Margareth Marinho. A proposta prevê oficinas de leitura e produção de textos para estimular o gosto pela literatura, além de trabalhar temas como pertencimento e valorização do território.
Nas próximas etapas, a Biblioteca Municipal Murilo Mendes participará de ações de formação, mobilização e acompanhamento promovidas pelo Ministério da Cultura, com o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas no município e ampliar o alcance dos projetos de incentivo à leitura.
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