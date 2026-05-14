A cantora e compositora Helô Mendes realiza neste sábado (16) o pré-lançamento do álbum “Agradecer” durante o evento “Rolezinho da Helô”, em Juiz de Fora. O encontro acontece a partir das 14h, no Bar do Antônio, e vai apresentar ao público algumas das músicas inéditas do novo projeto da artista.
O álbum completo deve ser lançado até o fim de maio e reúne composições inspiradas em experiências pessoais, relações, recomeços e momentos de transformação. As faixas transitam entre samba e pagode.
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Segundo a artista, o disco reúne músicas compostas ao longo de diferentes fases da vida, incluindo canções escritas durante o período da pandemia. A faixa “Agradecer”, que dá nome ao álbum, aborda reconhecimento da própria trajetória e aprendizados vividos ao longo do caminho.
O evento terá formato intimista e foi pensado como uma aproximação com o público antes do lançamento oficial do trabalho. O projeto foi aprovado pelo edital Quilombagens, da Funalfa.
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