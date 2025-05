Candidatos a prefeito de JF enfatizam mudan?a Diante do epis?dio que atingiu a Prefeitura neste ano, envolvendo o ex-prefeito Alberto Bejani, candidatos apostaram no discurso da renova??o

Priscila Magalh?es

Rep?rter

06/10/2008

Durante a campanha eleitoral que antecedeu o primeiro turno das elei?es municipais, a mudan?a na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) entrou na pauta da discuss?o p?blica de forma intensa. Em alguns casos, o tema apareceu de forma mais moderada e outros candidatos o abordaram com mais ?nfase, apontando tamb?m para a qualifica??o.

O PT, partido que n?o tem uma hist?ria forte nas elei?es municipais, saiu na frente este ano. Para o cientista pol?tico e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Paulo Roberto Figueira Leal, a professora Margarida Salom?o (PT) foi a que conseguiu encarnar esse esp?rito de mudan?a, o que explica o fato de a candidata ter alcan?ado 40,82% dos votos. "Ela encarnou mais essa demanda de mudan?a do que os outros candidatos, principalmente os que j? concorreram ou ocuparam cargos executivos" , explica Paulo Roberto.O segundo turno vai ser disputado entre ela e Cust?dio Mattos (PSDB), que obteve 28,23%.

Para o profissional, a ?nfase de todos os candidatos na mudan?a ? conseq??ncia do epis?dio que atingiu a Prefeitura neste ano e envolveu o ex-prefeito Alberto Bejani. "A din?mica da disputa em Juiz de Fora foi impactada por aquele acontecimento" , completa. Ele tamb?m aponta o desgaste do processo eleitoral frente ao eleitor, que se v? cansado diante do jogo pol?tico travado, na cidade, nos ?ltimos anos.

Outros fatores tamb?m contribu?ram para que Margarida tivesse um crescimento t?o acentuado em t?o pouco tempo, j? que na primeira pesquisa ela marcava 12% das inten?es de voto, subindo para 35%; depois, 38%; e fechando com quase 41%. Um dos motivos ? a uni?o do partido. "Pela primeira vez, o PT est? bastante unido no processo" .

Outro fator ? o crescimento do partido, alavancado pelo bom desempenho e avalia??o do governo Federal. Paulo Roberto ainda cita o fato de a candidata do PT ter apresentado um programa diferente durante o hor?rio eleitoral gratuito de televis?o. "Todas as pesquisas as quais tive acesso mostraram que era o programa com melhor avalia??o" , comenta.

O cientista avalia que tanto Margarida quanto Cust?dio apontaram para o futuro, o que, associado ? vontade da mudan?a, gerou resultados positivos. "Eles enfatizaram o que pretendem fazer pela cidade no pr?ximo governo" . Cust?dio tamb?m foi beneficiado pelo tempo de TV. Enquanto isso, o profissional coloca que Tarc?sio foi prejudicado pela campanha, que apontava muito para o que ele j? havia feito quando esteve no Executivo. "Em uma campanha que foca a transforma??o, ele n?o foi feliz ao falar do passado. Isso o marcou negativamente" . Tarc?sio Delgado (PMDB) alcan?ou 20,75% dos votos.

Votos por Zona Eleitoral

A Zona 153, que concentra o segundo maior col?gio eleitoral da cidade, com 77.571 eleitores, registrou o maior n?mero de votos para quatro candidatos: Margarida Salom?o, Cust?dio Mattos, Omar Peres (PV) e Vitor Pontes (PSTU). Eles alcan?aram, respectivamente, 24.736, 17.666, 4.234 votos e 1.210. J? Tarc?sio Delgado recebeu mais votos na Zona 315 - foram 13.431 eleitores. O candidato Rafael Pimenta (PCB) alcan?ou o maior n?mero de votos na Zona 152. O n?mero foi 1.457.

Dos 368.011 eleitores de Juiz de Fora, 313.366 compareceram. Destes, 3,55% (o que corresponde a 11.140) votaram em branco e 6,55% (20.524) anularam o voto. Os votos v?lidos somam 89,9% (281.702). O n?mero de absten?es ? de 54.645. A Zona 154, que concentra 61.563 eleitores, teve o maior n?mero de votos brancos e nulos. Foram, respectivamente, 2.057 (o que corresponde a 3,86%) e 3.846 (7,22%).

Para Paulo Roberto, votos brancos e nulos n?o significam aliena??o, como h? alguns anos. Ele vai al?m ao consider?-los leg?timos. "? uma rejei??o ? pr?pria oferta de candidatos. Quanto mais isso acontece, menos se d? uma indica??o de aliena??o, mas de insatisfa??o" .

Corrida para o segundo turno

Para o cientista pol?tico, a tend?ncia ? que o n?mero de votos brancos e nulos mude no segundo turno, quando o embate entre os candidatos ? mais polarizado e contribui para esquentar o jogo pol?tico. "Neste caso, h? menos possibilidade de as pessoas n?o se manifestarem" .

Segundo ele, n?o h? d?vidas de que a professora Margarida Salom?o ? a favorita. "? claro que h? muitas possibilidades nas elei?es, mas, se n?o houver dados novos na campanha, a tend?ncia ? que ela continue na frente" . Ele considera essa possibilidade levando em conta a frente favor?vel que a candidata possui, fazendo uma compara??o ao pleito de 2004, quando a diferen?a entre Bejani e Cust?dio era menor. "O candidato do PSDB tinha que tirar um diferen?a menor e, mesmo assim, n?o foi poss?vel" .