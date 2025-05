Clima de decis?o no Independ?ncia Tupi come?a a decidir em Belo Horizonte seu destino na competi??o

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

09/03/2007

"Temos que encarar esse jogo como se fosse uma guerra, vai ser uma guerra. Perdemos quatro pontos em casa nos ?ltimos jogos e temos que recuperar agora" . Com essas palavras, o goleiro Marcelo sintetizou bem o clima que se encontra o Tupi para a confronto entre o Am?rica, em Belo Horizonte.

O clima n?o poderia ser outro. Depois de uma semana conturbada, devido a demiss?o de treinador Tita, declara?es e resultados n?o satisfat?rios, os tr?s pontos passam a ser cada vez mais obrigat?rios. Num Campeonato em que 11 jogos decidem o destino de cada equipe, a competi??o chega ? reta final e o Tupi precisa mostrar que tem condi?es de figurar entre os quatro primeiros colocados. Para dar ares ainda mais dram?ticos ? "batalha", os dois clubes precisam da vit?ria. O Galo carij? sonha com a classifica??o e o coelho quer somar pontos para tentar fugir da segunda divis?o.

Por causa dos ?ltimos trope?os, talvez mesmo uma vit?ria, neste s?bado, dia 10 de mar?o, no Independ?ncia n?o coloque a equipe juizforana na zona de classifica??o, mas trar? ?nimo novo para a dif?cil tarefa que resta ao carij?. Com a pontua??o da tabela atual, o Tupi depois que enfrentar o Am?rica, ainda vai pegar quatro dos cinco primeiros colocados (Cruzeiro, Rio Branco, Ipatinga e Caldense).

"Jogar contra o Am?rica ? sempre complicado. Apesar de estarem mal na tabela temos que tratar com muito respeito esse jogo"

Segundo o treinador Z? Luis , o fato da m? campanha do advers?rio n?o favorece o Tupi e nem coloca o time de Juiz de Fora como favorito.

Para vencer o Coelho, o treinador aposta em duas atitudes simples: colocar cada jogador na sua real posi??o e que os jogadores se comuniquem mais em campo. "Alguns jogadores estavam incomodados por terem que atuar em fun?es que n?o eram as suas, isso j? foi resolvido. Outro fator que o time vai come?ar a apresentar em campo ? ser mais comunicativo. Os jogadores n?o se elogiavam, n?o se cobravam" , afirma o treinador.

Para o jogo decisivo, quem volta a atuar pela equipe titular ? Domingos. O zagueiro diz estar preparado e ter conversado com os companheiros do sistema defensivo sobre o ataque do coelho. Temos que ter muita aten??o. Eles s?o r?pidos, tem o Euller e sempre tem que haver um na sobra" , alertou o zagueiro que entra no lugar de Samuel que cumpre suspens?o pelo cart?o vermelho no jogo contra o Democrata GV.

O Tupi entre em campo com: Marcelo, Santos, C?sar, Domingos e Gean; Johnny, J?nior Neg?o, Chic?o e Sidnei; Leandro Guerreiro e Felipe. O jogo acontece ?s 18:30h.

Recreativo Na ?ltima prepara??o antes de viajar para Belo Horizonte, a equipe treinou muitos cruzamentos, finaliza?es e cobran?as de falta. No final do recreativo, um "rach?o" descontraiu os jogadores. Leandro Guerreiro e J?nior Neg?o atuaram como goleiros. O meia Geraldo ? d?vida, ele sofreu um trauma na unha do p?, sente dores e n?o deve atuar. Gilson com dores no m?sculo adultor da coxa direita, Juninho e Renato Santiago tamb?m n?o viajam. Renato teve rompimento dos ligamentos laterias do tornozelo no treinamento de quinta-feira, dia 7 de mar?o, e fica em tratamento por tr?s semanas.