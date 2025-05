Lula e A?cio t?m maioria dos votos em JF M?dia do petista, na cidade, ? maior que a nacional e estadual. Concetra??o de votos dos tucanos est? na regi?o central

(relembre)

Lan?amento oficial do Carnaval 2007 As escolas de samba se re?nem e apresentam no Tupynamb?s os sambas-enredos do Carnaval 2007 que acontece novamente na Av. Brasil. Na ocasi?o, ? apresentada tamb?m a ordem dos desfiles.

(relembre)

An?ncio de aumento no valor do IPTU A aprova??o da mensagem do executivo pela C?mara Municipal faz com os novos pagamentos de taxa a partir de 2007 tragam ?ndices diferenciados de acordo com ao valor do im?vel. A atual al?quota ser? substitu?da

(relembre)

Fim da greve nos bancos Os bancos privados de Juiz de Fora que estavam paralisados voltaram a funcionar. Apesar de n?o aceitarem a ?ltima proposta da Fenabran, n?o tiveram como escapar do reajuste de 3,5%.

(relembre)

R$ 1 milh?o para o Mapro Em visita ? cidade para dar o pontap? inicial para a campanha do candidato do PT ? presid?ncia, o ministro do turismo Walfrido Mares Guia visitou o Museu Mariano Proc?pio e anunciou a libera??o de R$ 1 milh?o.

(relembre)

Mudan?as no tr?nsito Santa Luzia Moradores ficam preocupados com as mudan?as. A principal modifica??o ? a implanta??o de m?o ?nica na Avenida Oleg?rio Maciel, entre a Rua Bar?o de Cataguases e Rua Halfeld e na Rua Tiradentes.

(relembre)

Base de Distribui??o de Combust?vel A nova obra, iniciativa in?dita no Brasil por se tratar de uma parceria da empresa com o poder p?blico municipal, vai mexer com a economia local e trazer diferen?as para o bolso do consumidor. Cria??o de 800 empregos.

(relembre)

Natura inaugura Centro de Distribui??o Matias Barbosa, cidade localizada pr?xima ? Juiz de Fora, ganhou o primeiro Centro de Distribui??o (CD) dos produtos Natura. A base servir? de apoio ? sede da empresa, na cidade de Cajamar (SP).

(relembre)

100% de energia na Zona Rural Juiz de Fora ? a primeira no pa?s a levar energia el?trica a todos os moradores da Zona Rural. Ministro das Comunica?es, H?lio Costa, vem anunciar a novidade em ritmo de campanha eleitoral para o governo Lula.

(relembre)

ACESSA.com: experi?ncia do VoIP com a Sadia O diretor da ACESSA.com, Marcio Guimar?es de Faria apresentou, no I Congresso do CES com o tema Educa??o, Direito e Cidadania, a experi?ncia da utiliza??o do VoIP pela Sadia, cliente desde dezembro de 2005.

(relembre)

R$ 10 mil em notas falsas a Pol?cia Militar apreendeu R$ 10 mil e quarenta reais em notas falsas, no bairro Manoel Hon?rio. O dinheiro estava em posse do comerciante Pedro Cerera e do aut?nomo Fabiano Ribeiro de Castro em um carro Tempra, que foi interceptado pela pol?cia na Av. Rio Branco.

(relembre)

Expominas recebe primeiro evento Feira do Com?rcio, Ind?stria e Servi?os da Zona da Mata Mineira (Fecomins) ? o primeiro evento do Expominas Juiz de Fora. A Fecomins envolveu cerca de 90 empresas do com?rcio, ind?stria ou servi?os. Durantes os quatro dias circularam cerca de 40 mil pessoas.

(relembre)