ArquivoSe??o
- 16/11/2020 ? Confira quem s?o os vereadores eleitos em Juiz de Fora
- 16/11/2020 ? N?o conseguiu votar? Saiba como justificar o seu voto
- 16/11/2020 ? Wilson Rezato vota na Escola Estadual Mariano Proc?pio
- 16/11/2020 ? Margarida Salom?o vota no Col?gio Machado Sobrinho
- 13/11/2020 ? Para fazer tudo certo na urna, eleitor pode treinar pela Internet
- 11/11/2020 ? Eleitores n?o podem ser presos at? 48 horas ap?s o t?rmino da vota??o do primeiro turno
- 04/11/2020 ? Confira as entrevistas com os candidatos ? Prefeitura de Juiz de Fora
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Alo?zio Penido - PTC
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Fernando Eliot?rio - PC do B
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Eduardo Lucas - DC
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: General Marco Fel?cio - PRTB
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Delegada Sheila - PSL
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Ione Barbosa - Republicanos
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Lorene Figueiredo - PSOL
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Marcos Ribeiro - Rede
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Vict?ria Mello - PSTU
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: Margarida Salom?o - PT
- 04/11/2020 ? Elei?es 2020: saiba como emitir certid?es expedidas pelo TSE
- 23/10/2020 ? Elei?es 2020: TSE lan?a tira-d?vidas no WhatsApp
- 13/10/2020 ? Conhe?a as medidas de seguran?a contra covid-19 para o dia da vota??o
- 06/10/2020 ? Elei?es: TSE tem canal para den?ncia de disparos em massa no WhatsApp
- 30/09/2020 ? Eleitor poder? justificar falta pelo celular
- 25/09/2020 ? Elei?es 2020: TSE libera ferramenta para consulta de candidaturas
- 28/08/2020 ? Eleitores podem solicitar transfer?ncia tempor?ria para se??o com acessibilidade
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!