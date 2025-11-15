Os gêmeos mais populares no sincretismo religioso brasileiro serão tema da exposição Cosme e Damião diversidade e coexistência, que será inaugurada neste sábado (15), Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, e trará a possibilidade de conhecer leituras ainda mais diversas da história desses santos católicos.

Com a coleção do acervo de Ludmilla Pomerantzeff, uma das pessoas mais importantes dentro da temática religiosa no Brasil, a exposição inclui peças dos séculos 18 e 19, oriundas da Europa, Ásia e Nordeste brasileiro. Estarão expostas ainda esculturas africanas e de um ícone ortodoxo da Coleção Ivani e Jorge Yunes.

O público poderá encontrar imagens de arte sacra erudita e popular, exaltando as nossas origens mestiças e o sincretismo religioso, que coloca os irmãos em diferentes tradições e coexistências religiosas.

Cosme e Damião

Acta e Passio, seus nomes originais, eram gêmeos, nascidos na cidade de Egeia, na Arábia, Oriente Médio, no final do Século 3 d.C. Popularizados como Cosme e Damião, os irmãos foram médicos formados na Síria. Suas santidades são atribuídas ao exercício da medicina gratuita, chamados de anárgiros palavra de origem grega e que significa avessos ao dinheiro.

Cosme e Damião eram devotos da fé cristã e se tornaram conhecidos por sua caridade e cura de enfermos e, ao mesmo tempo, por buscarem o bem-estar espiritual das pessoas, convertendo-as ao cristianismo e alcançando grande respeito na sociedade. Foram perseguidos, acusados de feitiçaria e resistiram a constantes torturas.

O culto aos gêmeos médicos foi trazido ao Brasil em 1530 pelo capitão-donatário e navegador português Duarte Coelho Pereira. Na região Nordeste, passaram a ser invocados na proteção contra contágios e epidemias. Considerados protetores dos farmacêuticos e cirurgiões, são solicitados em momentos de parto duplo (gêmeos) ou contra feitiços e bruxarias.

Sincretismo

No Século 19, foram popularizados pelo sincretismo das religiões de matriz africana e difundidos especialmente pelas comunidades negras no Brasil.