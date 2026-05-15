Em um cenário marcado pelo excesso de informações e pela rápida circulação de conteúdos nas redes sociais, desenvolver o pensamento crítico tornou-se uma habilidade essencial, especialmente entre estudantes. A facilidade de acesso à informação, embora positiva, também amplia os riscos relacionados à desinformação e à propagação de notícias falsas.
De acordo com a Doutoranda em Comunicação e docente dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Estácio, Rannyelle Andrade, formar estudantes preparados para esse contexto exige mais do que o domínio técnico das ferramentas digitais. “É fundamental que o aluno desenvolva a capacidade de analisar, questionar e interpretar as informações que consome. Nem tudo o que circula na internet é confiável, e saber identificar isso é uma competência indispensável na sociedade atual”, destaca.
Segundo a especialista, o ambiente digital exige uma postura ativa e consciente por parte dos usuários. “O pensamento crítico permite que o estudante vá além da superfície das informações, compreenda diferentes contextos e evite a reprodução de conteúdos sem verificação. Isso impacta não só a vida acadêmica, mas também a atuação como cidadão”, explica.
Entre as estratégias para estimular essa habilidade estão o incentivo à leitura de diferentes fontes, a checagem de informações antes do compartilhamento e o debate em sala de aula sobre temas atuais. “A educação tem um papel central nesse processo. É preciso formar indivíduos capazes de refletir, argumentar e tomar decisões com base em informações confiáveis”, reforça Rannyelle.
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A especialista também chama atenção para o papel das instituições de ensino na formação de uma cultura digital mais responsável. “Ensinar a usar a tecnologia de forma consciente é tão importante quanto ensinar o conteúdo em si. Estamos formando pessoas que vão atuar em um mundo cada vez mais conectado e precisam estar preparadas para isso”, afirma.
Diante desse cenário, o desenvolvimento do pensamento crítico se consolida como uma das principais competências do século XXI, essencial para enfrentar os desafios da era digital e contribuir para uma sociedade mais informada e consciente.
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