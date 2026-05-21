Um homem foi condenado por lesão corporal grave contra a ex-companheira em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão do Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena de quatro anos e oito meses para quatro anos, um mês e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Segundo o processo, o crime aconteceu em dezembro de 2024. O agressor e a vítima, que estavam separados havia cerca de um ano, se encontraram em um show de forró. O homem chamou a ex-companheira para conversar no estacionamento do evento e, no local, ela foi agredida e arrastada para um terreno baldio, onde as agressões continuaram.

De acordo com a decisão judicial, a vítima sofreu deformidade permanente no nariz em decorrência das agressões.

A defesa do réu pediu a redução da pena aos mínimos legais, mas o relator do caso, juiz convocado Haroldo Toscano, manteve o entendimento de que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar.

Na decisão, o magistrado destacou que o homem perseguiu a vítima após ela tentar fugir, além de fazer ameaças e ofensas.

A redução da pena ocorreu apenas por ajuste no cálculo das circunstâncias do crime, para evitar dupla punição pelo mesmo motivo jurídico.

O pedido de gratuidade de Justiça feito pela defesa também foi negado por falta de comprovação de incapacidade financeira. O processo tramita em segredo de Justiça.

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