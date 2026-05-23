O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) autuou 10 postos de combustíveis durante uma operação de fiscalização realizada entre os dias 18 e 22 de maio nas cidades de Santa Maria do Suaçuí, Virginópolis, Guanhães e Serro. Ao todo, 12 estabelecimentos foram vistoriados e uma bomba de combustível acabou interditada.

Segundo o órgão, entre as principais irregularidades encontradas estão a falta de informação sobre a relação percentual entre os preços do etanol e da gasolina, ausência de divulgação de preços para pagamento a prazo e problemas em equipamentos utilizados nas bombas.

A fiscalização também identificou casos de vício de quantidade, situação em que o consumidor recebe menos combustível do que o volume indicado na bomba.

Além disso, foram encontrados termodensímetros quebrados ou em más condições de conservação. O equipamento é utilizado para verificar aspectos da qualidade do combustível.

De acordo com o Procon-MPMG, a operação faz parte do Calendário Estadual Unificado de Ações Fiscalizatórias Prioritárias de 2026, que prevê fiscalizações em diferentes setores do mercado de consumo em várias regiões de Minas Gerais.

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