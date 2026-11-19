Celebrar o cinema de autoria negra. Este é o objetivo do Festival Nicho, realizado a partir desta sexta-feira (20) em quatro espaços culturais da capital paulista. Exibições gratuitas até 28 de novembro estarão no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no Museu das Favelas, na Cinemateca Brasileira e no Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

A oitava edição festeja neste ano o centenário do geógrafo Milton Santos, que redefiniu a forma de compreender o espaço geográfico, articulando economia, política e sociedade. Também será homenageada a atriz portuguesa Isabél Zuaa, que participou de filmes como O Agente Secreto e As Boas Maneiras e de diversas séries na TV, como Carcereiros.

Entre os filmes selecionados pela curadoria estão o longa-metragem Crocodilo, que conta a história dos irmãos Godwin e Raymond, que transformam um quintal em cinema, e o curta Esperança, que acompanha uma menina negra de 12 anos que sonha em se tornar jogadora de futebol profissional na periferia do Brasil.

Instituto Marielle Franco

Outro destaque do festival é o curta Ousar a Memória: Práticas de confronto ao esquecimento, um documentário lançado pelo Instituto Marielle Franco e que discute a memória e a justiça.

A estreia do curta será seguida de um debate, que contará com a participação de Luyara Franco, diretora-executiva da organização e filha da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. Além de participar do debate, Luyara foi escolhida como embaixadora do Festival Nicho.

A programação ainda inclui debates, atividades formativas e o Mercado N54, uma plataforma de formação, desenvolvimento, conexão e negócios dedicada ao fortalecimento do audiovisual negro brasileiro. O Mercado N54 será realizado entre os dias 25 e 27 de novembro, na Cinemateca Brasileira.

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