A Feira Preta ocorre há 24 anos e reúne comércio de produtos de moda, acessórios, decoração, artigos infantis, literatura e gastronomia.

A área destinada aos empreendedores será um dos principais atrativos da programação que ocorre no centro da cidade, como parte do Festival da Consciência Negra de São Paulo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), das 10h às 22h.

Viaduto do Chá

No Viaduto do Chá, cerca de 100 barracas venderão produtos de empreendedores negros e indígenas. As barracas de alimentação estarão organizadas na Praça do Patriarca.

De acordo com a fundadora do Instituto Feira Preta, Adriana Barbosa, a cultura não é estática. Ela se renova quando os conhecimentos ancestrais encontram novas técnicas, tecnologias, linguagens e possibilidades de criação.

Quando empreendedores negros ocupam os espaços públicos com sua arte, gastronomia, moda, música e seus saberes, não estão apenas comercializando produtos, estão reafirmando identidade, preservando memórias e atualizando tradições que ajudaram a construir a cidade.



O instituto apresenta, durante a edição deste feriado, cinco debates gratuitos, com especialistas e temas diversos relacionados à Economia Criativa. Os debates, chamados de Preta Talks, ocorrem nos dois dias, no Museu das Favelas, com retirada de ingressos gratuitos via Sympla.

Entre os participantes estarão:

o artista visual Del Nunes;

o líder de estratégia na Digital Favela e CSO da iniciativa de marketing Auê, Renan Damascena;

a publicitária e cofundadora da Agência Muvuka, Thamara Pinheiro.

Memória

Originada a partir da dificuldade de empreendedores negros encontrarem espaço para sua arte e produção, a feira foi criada em 2002, na Praça Benedito Calixto, como área de comercialização e valorização de talentos afro-brasileiros.

Atualmente, atua também com capacitação, desenvolvimento empresarial, pesquisa e conexões com diferentes setores da economia.

Para Adriana, o objetivo é que esse crescimento gere pertencimento, autonomia econômica e desenvolvimento para os territórios.

"Quando fortalecemos artesãos, artistas e empreendedores negros, estamos fortalecendo também suas comunidades de origem. A renda gerada por esses negócios movimenta redes de fornecedores, mobiliza conhecimentos locais, cria oportunidades para outras pessoas e contribui para que as tradições continuem vivas entre gerações.

Palcos simultâneos

Além da feira, a prefeitura disponibilizará dez pontos com apresentações musicais no centro da cidade, com destaque para as apresentações de Seu Jorge e Jota.Pê no principal palco, na Avenida São João, na altura do número 747. Hoje, a programação começa às 11h.

Panteras Negras

Nesta sexta, a tradicional Marcha da Consciência Negra, em sua 23ª edição, homenageia o partido dos Panteras Negras, que chega aos 60 anos ainda ativo nos Estados Unidos na defesa de direitos da população negra. A mobilização será na Avenida Paulista, no Masp, às 13h, com saída prevista para o Teatro Municipal, às 15h.

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