Diogo Tourino
- 24/07/12 - Risco e arrisco
- 28/08/12 - Corrupção, renovação e propaganda eleitoral
Fernando Perlatto
- 18/07/12 - A cidade e a busca da felicidade
- 07/08/12 - Representação e participação nas eleições municipais
- 23/08/12 - Eleições municipais e educação
- 15/09/12 - Democracia, financiamento de campanhas e publicidade
- 09/10/12 - As eleições municipais em questão
Helena Motta
- 20/08/12 - Participação e distribuição de recursos
- 31/08/12 - A (i)mobilidade urbana
- 14/09/12 - Um desenvolvimento arrojado e para todos (I)
- 25/09/12 - Um desenvolvimento arrojado e para todos (II)
Ignácio Godinho Delgado
Paulo Roberto Figueira Leal
- 15/08/12 - O "tempo da política" chegou - a importância do horário de propaganda gratuita de TV e rádio
- 24/08/12 - No primeiro programa do HPGE, disputas sobre quem representa a mudança e sobre quem é "prefeito de verdade"
- 30/08/12 - Dimensão plebiscitária de disputa com reeleição começa a se impor como grande questão da campanha
- 06/09/12 - Estratégias Eleitorais e Processo de Personalização
- 13/09/12 - A crença na transferência de votos e os dilemas da campanha em Juiz de Fora
- 20/09/12 - Pesquisas eleitorais e possibilidades interpretativas
- 27/09/12 - Tabuleiro eleitoral e tendências de acirramento da crítica
- 05/10/12 - A luta pela imposição da agenda e pela construção de imagem
Vinícius Werneck Barbosa Diniz
