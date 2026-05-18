Um abaixo-assinado criado por mães, pais e responsáveis de pacientes da Casa da Criança, em Santos Dumont, já ultrapassou 2 mil assinaturas pedindo a reintegração do pediatra Dr. Vinicius Abud, desligado da instituição no início de abril. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou moradores da cidade e da região.

No texto da petição, os organizadores afirmam que o médico “sempre exerceu seu trabalho com dedicação, respeito e compromisso com as crianças” e destacam a atuação dele na criação e funcionamento da Casa da Criança.

“Ele se tornou um pilar essencial não só pelo seu conhecimento técnico e experiência, mas também pela forma humana e acolhedora com que sempre tratou cada uma de nossas crianças”, diz um trecho do abaixo-assinado.

Os responsáveis também alegam preocupação com possíveis impactos no atendimento infantil após a saída do profissional e pedem que a direção da instituição reveja a decisão.

A iniciativa partiu de familiares de pacientes atendidos pelo pediatra. Uma das organizadoras do movimento, a mãe de um dos pacientes, Maria Eduarda, afirmou que decidiu criar o abaixo-assinado após receber a notícia da demissão.

“Eu resolvi fazer o abaixo-assinado porque sou mãe de paciente dele, que é atendido tanto no consultório quanto na Casa da Criança. O Vinicius me ajudou muito quando minha filha estava internada com meses de vida por bronquiolite. Ele saiu do consultório dele, sem ser plantão dele, apenas para atender minha filha. É com total indignação que fiquei sabendo que a pessoa que teve total ideia da Casa da Criança, depois que está dando certo, foi mandado embora”, relatou.

Em entrevista, o médico afirmou que recebeu a notícia de sua dispensa no dia 8 de abril de 2026, após cumprir um plantão de 24 horas na Santa Casa de Misericórdia de Santos Dumont.

Segundo ele, o provedor da instituição, Ivan Amorim, informou que a decisão partiu da diretoria do hospital. O pediatra afirma ter questionado se havia alguma reclamação ou problema relacionado à sua atuação profissional, mas teria sido informado de que não existia nenhuma ocorrência nesse sentido.

Ainda de acordo com o médico, os diretores clínico e técnico do hospital teriam informado que não participaram da decisão e que seriam contrários ao desligamento. Ele também afirma que médicos do corpo clínico da Santa Casa e da Casa da Criança manifestaram apoio à permanência dele.

O pediatra sustenta que sua demissão teria motivação política.

“Tenho motivos e provas para afirmar que a decisão foi política e devida a fatores e agentes externos ao hospital, como perseguição política a meu pai”, declarou.

Segundo Vinicius Abud, a situação teria relação com o retorno do pai dele ao cargo de vereador, após a cassação do então presidente da Câmara Municipal por fraude na cota de gênero. O médico também citou a obtenção de uma emenda parlamentar de R$ 363 mil destinada à Casa da Criança para implantação de um serviço de urgência infantil.

“Interromperam um trabalho tão bonito e útil para toda a cidade e região apenas por perseguição política”, afirmou.

O médico também destacou a repercussão popular do caso. Segundo ele, três dias após a situação se tornar pública nas redes sociais, o abaixo-assinado começou a reunir centenas de comentários e manifestações de apoio.

“Fiquei extremamente honrado e grato pelo carinho e apoio de toda a população”, disse.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santos Dumont, o prefeito não quis se manifestar sobre o assunto.





Tags:

Abaixo | Abaixo-assinado | Assinado | Assinaturas | atendimento infantil | Casa da Criança | Contra | demissão | familiares | Pediatra | Política | Santos Dumont | Saúde infantil | Vinicius Abud