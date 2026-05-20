Por decisão do governador Mateus Simões, a coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, de 48 anos, assumirá o comando-geral da corporação, que completa 251 anos no próximo dia 9 de junho.

Bacharel em Direito, a coronel Cleide possui especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e Violência Doméstica. Ao longo da carreira, acumulou experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão dentro da PMMG.

Atualmente ocupava a Diretoria de Proteção Social da corporação. Também esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional e comandou a Primeira Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, bem como a 228ª Companhia Tático Móvel do 49º BPM. Ela ainda foi subchefe do Gabinete Militar do Governador (GMG). Coronel Cleide ingressou na PMMG em 1997 e, em 2000, concluiu o Curso de Formação de Oficiais pela Academia da Polícia Militar.

A data da publicação oficializando a mudança de comando ainda será definida. Na ocasião, serão prestadas as honras e agradecimentos ao coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, que deixa o posto após o cumprimento de sua missão institucional.

O Governo de Minas Gerais registra reconhecimento e agradecimento ao coronel Carlos Frederico pela condução da corporação, marcada pelo compromisso com a segurança pública, valorização da tropa e fortalecimento das ações de presença ostensiva em todo o estado. Desde setembro de 2024, sua gestão deu continuidade ao trabalho que mantém a Polícia Militar de Minas Gerais como uma das instituições mais respeitadas do país.

Entre 2024 e 2025, Minas Gerais registrou redução dos crimes violentos, incluindo queda dos homicídios consumados e tentados, além da diminuição dos roubos consumados e tentados. No mesmo período, a PMMG reforçou o policiamento ostensivo com a formação de 3,8 mil novos militares, ampliação de investimentos em viaturas, armamentos e tecnologia, e a intensificação das operações em todas as regiões do estado.

Somente em 2025, a corporação realizou mais de 220 mil prisões e retirou mais de 12 mil armas de circulação.





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