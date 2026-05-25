Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (23), no Bairro Boa Morte, em Barbacena. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante após tentar fugir.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão com ferimentos graves provocados por faca. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito.

De acordo com a ocorrência, a mãe da vítima relatou aos policiais ter visto o neto com uma faca na cintura pouco antes de ouvir os pedidos de socorro da filha.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pelos militares. Conforme a PM, ele confessou o assassinato, afirmando ter “feito mal à mãe”.

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e recolheu a faca utilizada no crime. Segundo os policiais, a arma não pertencia à residência.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

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