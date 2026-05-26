Um caminhão perdeu os freios e atingiu cinco veículos na manhã desta segunda-feira (25), na MG-353, em Coronel Pacheco. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, três pessoas ficaram feridas levemente e foram encaminhadas para hospitais de Juiz de Fora.

De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu na altura do km 60 da rodovia. O caminhão Ford Cargo seguia no sentido Juiz de Fora–Coronel Pacheco quando o motorista acionou o sistema de freios, que teria apresentado falha.

Sem conseguir parar, o veículo atingiu outros cinco automóveis que trafegavam no mesmo sentido: um Fiat Argo, uma Fiat Strada, uma Fiat Fiorino, um Toyota Yaris e um caminhão Mercedes-Benz Accelo 1117.

Além dos danos materiais, três vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e para o Hospital Unimed, em Juiz de Fora, para realização de exames complementares.

Segundo a PMRv, todos os condutores eram habilitados e os veículos estavam devidamente regularizados. Após os trabalhos no local, a pista foi liberada.

A perícia técnica não compareceu à ocorrência.

Casos recentes envolvendo a mesma rodovia em Coronel Pacheco incluem um caminhão tomba e uma pessoa morre na MG-353, além de outro registro em que um caminhão tomba e bate em carro na região.

Em ocorrências anteriores, uma carreta tomba e deixa motorista ferido e um veículo tomba na margem da MG-353 também mobilizaram o atendimento na rodovia.

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