Um homem de 26 anos foi preso na última sexta-feira (29) em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, por descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor da companheira. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o investigado vinha desrespeitando de forma recorrente as determinações judiciais estabelecidas para garantir a segurança da vítima.

De acordo com as investigações, mesmo tendo conhecimento das restrições impostas pela Justiça, o suspeito continuava praticando condutas que violavam as medidas protetivas.

Diante da situação, a Polícia Civil solicitou a prisão do investigado. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário, que expediu o mandado cumprido por policiais civis da Delegacia de Visconde do Rio Branco.

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Conforme a PCMG, a prisão teve como objetivo interromper a sequência de descumprimentos e reforçar a proteção à vítima.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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