Um motorista de 34 anos teve a vida salva após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia em Cataguases, na Zona da Mata mineira. O caso aconteceu nesta segunda-feira (1º), na Rua Antenor Ribeiro. Segundo as equipes de resgate, o homem seguia de Miraí para Cataguases quando passou mal, mas ainda conseguiu parar o veículo antes de perder a consciência.

Quando o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação e conseguiram reverter o quadro.

Após ser estabilizado, o motorista foi encaminhado ao Hospital de Cataguases, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

A ocorrência mobilizou militares do Corpo de Bombeiros e profissionais do Samu, além da equipe da Central de Regulação Médica, responsável pela coordenação do atendimento de urgência. O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado.

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