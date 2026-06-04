Uma carreta foi destruída por um incêndio na noite desta quarta-feira (3) na BR-040, em Ressaquinha, na região do Campo das Vertentes. O caso foi registrado por volta das 23h45, no km 682 da rodovia, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Barbacena.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a carreta já desengatada do cavalo mecânico e completamente tomada pelas chamas. Os bombeiros iniciaram o combate ao fogo e conseguiram controlar o incêndio após intenso trabalho. Aproximadamente 5 mil litros de água foram utilizados na ocorrência.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo relato do motorista, a carreta seguia pela rodovia quando apresentou uma parada repentina. Em seguida, um incêndio teria começado na região do motor. O condutor conseguiu deixar o veículo em segurança e acionou os serviços de emergência.

Equipes da concessionária EPR Via Mineira e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local para auxiliar na segurança da via e no atendimento da ocorrência.

As causas do incêndio serão apuradas.

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