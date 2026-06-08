Um homem de 30 anos e uma mulher morreram em um grave acidente de motocicleta na manhã desse domingo (7), no km 27 da MG-452, em Oliveira Fortes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal seguia pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da moto em uma curva, saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da estrada.

De acordo com os levantamentos iniciais, a motocicleta Yamaha/YBR Fazer trafegava no sentido Oliveira Fortes–BR-040 quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle direcional ao contornar uma curva sinuosa à direita.

Com o impacto da batida, os ocupantes foram arremessados. O condutor caiu próximo à motocicleta, enquanto a passageira foi localizada alguns metros adiante, em uma área de desnível às margens da rodovia.

Quando as equipes chegaram ao local, a perícia da Polícia Civil já realizava os trabalhos de investigação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e confirmou a morte das duas vítimas ainda no local do acidente.

Após os procedimentos periciais, a motocicleta foi removida para um pátio credenciado em Santos Dumont. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Barbacena.

As causas do acidente serão apuradas.

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