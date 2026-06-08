Uma mulher de 37 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio após ser esfaqueada pelo companheiro, um adolescente de 17 anos, na noite de sábado (6), em Ervália. O jovem foi apreendido depois do crime.

Segundo a Polícia Militar, a vítima deu entrada no hospital municipal com múltiplas perfurações, principalmente nas regiões das costas, pescoço e cervical. Durante relato aos policiais, ela contou que foi atacada pelo adolescente após uma discussão motivada por ciúmes.

As equipes da PM localizaram o suspeito pouco tempo depois do crime. Conforme a corporação, o adolescente admitiu ter participado da agressão e afirmou que o desentendimento ocorreu após ambos fazerem uso de entorpecentes.

O canivete que teria sido utilizado no ataque foi encontrado e apreendido. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe para auxiliar nas investigações.

O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa, acompanhado por sua representante legal.

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