Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após esfaquear outro homem, de 34 anos, na tarde de sábado (23), na região central de Barroso. Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou gravemente ferida e precisou ser transferida para um hospital de referência em São João del-Rei.
De acordo com a ocorrência, o crime aconteceu por volta das 17h30 e teria sido motivado por um desentendimento relacionado ao suposto furto de um aparelho celular.
Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido encontrada com ferimentos provocados por golpes de faca.
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O suspeito foi localizado e preso em flagrante pela PM.
Após receber os primeiros atendimentos médicos, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos.
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