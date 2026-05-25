Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após esfaquear outro homem, de 34 anos, na tarde de sábado (23), na região central de Barroso. Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou gravemente ferida e precisou ser transferida para um hospital de referência em São João del-Rei.

De acordo com a ocorrência, o crime aconteceu por volta das 17h30 e teria sido motivado por um desentendimento relacionado ao suposto furto de um aparelho celular.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido encontrada com ferimentos provocados por golpes de faca.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante pela PM.

Após receber os primeiros atendimentos médicos, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos.

Tags:

Barroso | Celular | esfaqueamento | Faca | Polícia Militar | Prisão em Flagrante | são joão del-rei