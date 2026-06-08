Um homem de aproximadamente 60 anos morreu na manhã desta segunda-feira (8) após um incêndio atingir a residência onde morava sozinho em Alto do Rio Doce, na Zona da Mata. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima já havia sido encontrada sem vida em meio aos destroços da casa, que foi tomada pelas chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel, composto por três cômodos, estava em chamas quando a ocorrência foi registrada. Durante o deslocamento das equipes de Barbacena, foi solicitado apoio da Polícia Militar do município.

Os policiais chegaram primeiro ao local e, com auxílio de moradores, utilizaram baldes e mangueiras para controlar o incêndio até a chegada dos bombeiros. Apesar dos esforços, o morador não conseguiu deixar a residência e morreu no local.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, além da avaliação da estrutura do imóvel e buscas no interior da residência.

De acordo com policiais que atuaram na ocorrência, a vítima tinha histórico de problemas psicológicos e vivia sozinha na casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Como não houve testemunhas que presenciaram o início das chamas, a origem do fogo será investigada pela Polícia Civil, que foi acionada para realizar a perícia no imóvel.

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