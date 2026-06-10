Uma mulher de 47 anos foi assassinada a tiros dentro da própria residência, em São Geraldo, na Zona da Mata, no último domingo (7). Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 56 anos, que fugiu após o feminicídio e foi encontrado morto horas depois em uma área rural de Visconde do Rio Branco.

Segundo as investigações, o homem não aceitava o término do relacionamento, encerrado há cerca de dois anos. A apuração apontou ainda que ele tentava reatar a relação e mantinha contato frequente com a vítima nos dias que antecederam o crime.

Após os disparos, o suspeito fugiu em uma motocicleta. A Polícia Civil iniciou buscas imediatas e localizou o veículo na zona rural do distrito de Piedade de Cima, em Visconde do Rio Branco.

Durante as diligências, os policiais encontraram o corpo do investigado em uma área de mata próxima ao local onde a motocicleta estava abandonada. De acordo com os levantamentos periciais, ele teria tirado a própria vida.

O inquérito está em fase final de conclusão e aguarda apenas os resultados dos laudos periciais e a finalização de diligências complementares.

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