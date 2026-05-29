Um homem de 21 anos foi preso nesta sexta-feira (29), em Muriaé, suspeito de envolvimento no desaparecimento de um homem de 34 anos ocorrido em janeiro deste ano no distrito de Cachoeira Alegre, em Barão do Monte Alto, na Zona da Mata mineira. O caso é investigado pela Polícia Civil como um possível homicídio ligado ao tráfico de drogas.

Segundo as investigações, a vítima desapareceu no dia 18 de janeiro. A Polícia Civil apura que o suspeito morava com o homem desaparecido e ambos teriam ligação com uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região.

De acordo com os investigadores, o preso teria atraído a vítima para uma emboscada. A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por um suposto prejuízo causado pela vítima ao líder da facção criminosa.

A prisão aconteceu durante a operação “Ultimo Rastro”, realizada pela Polícia Civil na região central de Muriaé.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Glaydson Ferreira, a prisão deve ajudar no avanço das investigações para identificar outros envolvidos e localizar o corpo da vítima, que segue desaparecida.

A Polícia Civil informou ainda que a vítima e o suspeito teriam ligação com uma facção criminosa interestadual. As investigações continuam.

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