Dois homens, de 33 e 39 anos, morreram na noite desta quarta-feira (10) após uma caminhonete sair da pista e cair em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros de altura na MG-494, na altura do km 340, em Bom Jardim de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local, os militares encontraram uma caminhonete Chevrolet Montana capotada ao final do declive. O condutor, de 33 anos, e o passageiro, de 39, já estavam sem sinais vitais.

Apesar de as vítimas não estarem presas às ferragens, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para cortar as portas do veículo e permitir a retirada segura dos corpos.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os corpos foram removidos e ficaram sob responsabilidade da funerária de plantão. Equipes da Polícia Militar também atuaram na ocorrência, realizando o isolamento e a segurança da área.

As causas do acidente serão investigadas.

Tags:

homens