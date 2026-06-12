Um caminhão carregado com pedra bruta tombou na manhã desta quinta-feira (11) na rodovia MGC-393, altura do km 19, no município de Estrela Dalva, na Zona da Mata mineira. O acidente foi registrado por volta das 11h30 e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações da corporação, o veículo envolvido era um conjunto veicular composto por um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2544 S e um semirreboque carregado com pedras.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares deslocaram-se ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba, onde fizeram contato com o motorista, de 43 anos. Ele apresentava um corte na cabeça e relatava dores no ombro, sem sinais aparentes de lesões graves.

Segundo o condutor, ele seguia no sentido Além Paraíba–Pirapetinga quando, ao passar por uma curva na localidade conhecida como Rancharia, encontrou um desnível no pavimento. A situação teria provocado a perda do controle direcional do veículo, resultando no tombamento sobre a pista.

No local do acidente, o trânsito precisou ser controlado por funcionários do DER-MG, que implantaram o sistema “Siga e Pare” devido à obstrução parcial da rodovia. Após a remoção do conjunto veicular, realizada a pedido do proprietário, equipes do departamento efetuaram a limpeza da pista, retirando resíduos deixados pelo acidente e restabelecendo as condições de segurança para os usuários da via.

A Polícia Militar Rodoviária informou que as medidas de trânsito pertinentes foram adotadas e a ocorrência registrada para as providências cabíveis.

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