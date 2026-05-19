Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (18), após fugir da Polícia Militar Rodoviária durante patrulhamento na MG-133, em Piau, na Zona da Mata. Segundo a corporação, ele conduzia uma moto em atitude suspeita, desobedeceu ordens de parada e tentou escapar realizando ultrapassagens irregulares e trafegando na contramão. Na abordagem, os militares apreenderam 13 barras prensadas de maconha e skunk, avaliadas em cerca de R$40 mil.
De acordo com a Polícia Militar, o acompanhamento começou nas proximidades do km 36 da rodovia. Durante a fuga, foi montada uma operação de cerco e bloqueio com apoio de equipes das cidades de Tabuleiro e Rio Pomba.
Leia mais
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em imóvel abandonado em Viçosa
Polícia Militar prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Barbacena
Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Teixeiras
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Teixeiras
Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Barbacena
O suspeito acabou interceptado na altura do km 18 da MG-133. Conforme a PM, ele não possuía habilitação. Durante buscas na mochila do jovem, os policiais encontraram as barras de drogas.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, junto com os materiais apreendidos.
Tags:
Drogas | Jovem | Maconha | MG-133 | Piau | PM | Policia Militar Rodoviaria | Prisão em Flagrante | skunk | tráfico de drogas | Zona da Mata