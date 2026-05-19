Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (18), após fugir da Polícia Militar Rodoviária durante patrulhamento na MG-133, em Piau, na Zona da Mata. Segundo a corporação, ele conduzia uma moto em atitude suspeita, desobedeceu ordens de parada e tentou escapar realizando ultrapassagens irregulares e trafegando na contramão. Na abordagem, os militares apreenderam 13 barras prensadas de maconha e skunk, avaliadas em cerca de R$40 mil.

De acordo com a Polícia Militar, o acompanhamento começou nas proximidades do km 36 da rodovia. Durante a fuga, foi montada uma operação de cerco e bloqueio com apoio de equipes das cidades de Tabuleiro e Rio Pomba.

O suspeito acabou interceptado na altura do km 18 da MG-133. Conforme a PM, ele não possuía habilitação. Durante buscas na mochila do jovem, os policiais encontraram as barras de drogas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, junto com os materiais apreendidos.

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