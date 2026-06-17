Cinco pessoas foram presas por envolvimento em crimes de furto, receptação e dano ao patrimônio público após uma ocorrência registrada na noite de terça-feira (16), no Bairro Jardim, em Barbacena.

Segundo a Polícia Militar, dois moradores, de 40 e 24 anos, relataram que um homem de 31 anos aproveitou-se da hospitalidade oferecida por eles para furtar diversos bens da residência, incluindo uma televisão, ferramentas elétricas, roupas e dinheiro.

Durante as buscas, os militares descobriram que os objetos furtados teriam sido trocados por pedras de crack com um homem de 35 anos, que contou com a ajuda de outro suspeito, de 39 anos, para comercializar os produtos.

A polícia conseguiu recuperar a televisão em um estabelecimento comercial. Ferramentas furtadas foram encontradas com um homem de 56 anos, enquanto outros pertences pessoais estavam em posse de uma mulher de 36 anos.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito de 35 anos apresentou comportamento agressivo durante a abordagem e chegou a chutar a viatura policial, causando danos ao compartimento de segurança do veículo.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de furto, receptação e dano ao patrimônio público e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

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