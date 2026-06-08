Oito homens foram presos e três adolescentes apreendidos durante uma operação realizada na tarde da última quinta-feira (4) no bairro Grogotó, em Barbacena. A ação resultou na apreensão de 156 pedras de crack, 353 buchas de maconha, porções de cocaína e pasta base, além de dinheiro, veículos e equipamentos supostamente utilizados pelo tráfico de drogas.

Segundo infirmações da Polícia Militar, a operação foi desencadeada após denúncias sobre a atuação de um grupo criminoso envolvido com o tráfico e com a prática de atos violentos em condomínios da região. Durante as diligências, os agentes flagraram a comercialização de entorpecentes, que, segundo a ocorrência, era realizada por adolescentes sob a coordenação de adultos.

Um dos suspeitos tentou fugir em uma motocicleta, mas foi localizado e detido após perseguição. Outros envolvidos foram encontrados em apartamentos apontados como locais de venda e armazenamento de drogas.

Além das 156 pedras de crack e das 353 buchas de maconha, foram apreendidos 12 papelotes de cocaína, duas pedras de pasta base de cocaína, sete celulares, R$264, uma máquina de cartão, dois rádios comunicadores, uma televisão, uma motocicleta Honda XRE 300 e um Renault Scenic.

Os oito presos têm entre 18 e 49 anos. Já os adolescentes apreendidos possuem idades entre 13 e 17 anos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais recolhidos.

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