Um homem de 24 anos foi preso na noite desta quarta-feira (10) após ser flagrado transportando cinco barras de crack, uma barra de pasta base de cocaína e outras porções de entorpecentes no bairro São Cristóvão, em Barbacena. A ocorrência foi registrada durante uma operação policial desencadeada após denúncias sobre a chegada de um carregamento de drogas destinado a um grupo criminoso.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado conduzindo uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander e carregando uma mochila. Durante a abordagem, ele teria resistido à ação policial com chutes e empurrões, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemação.
Dentro da mochila, os militares encontraram cinco barras de crack, uma barra de pasta base de cocaína, 63 pedras brutas de crack, dois invólucros grandes contendo cocaína e dois aparelhos celulares.
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Durante as diligências, uma mulher de 35 anos, moradora de uma residência ligada à investigação, foi identificada como possível responsável pela guarda do material ilícito. Ela negou envolvimento, mas foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.
Além das drogas e dos celulares, a motocicleta utilizada pelo suspeito também foi apreendida. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso será investigado.