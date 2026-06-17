Um homem foi assassinado a tiros na manhã da última quinta-feira (11), na Rua Contorno, no bairro Arduino Bolivar, em Viçosa. A vítima foi encontrada caída em via pública já sem sinais vitais, apresentando perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região do rosto e na mão direita. O autor do crime fugiu e ainda não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após relatos de tiros nas proximidades do número 165 da Rua Contorno. No local, os militares encontraram a vítima caída na via e constataram o óbito.

Uma testemunha informou que o homem morava nas proximidades e havia acabado de sair de casa para trabalhar quando foi atacado. Informações levantadas no local apontam que o suspeito usava roupas escuras e uma touca, fugindo a pé logo após os disparos.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Militar fez buscas em endereços ligados ao suspeito, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

O caso segue sendo investigado.

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