Seis pessoas, com idades entre 18 e 26 anos, foram presas em flagrante por furto de fiação de telefonia na manhã de quinta-feira (25), às margens da BR-040, em Santos Dumont.

A ocorrência teve início após uma denúncia sobre a retirada de cabos na rodovia. Durante as buscas, dois veículos que deixavam o local foram abordados.

Em uma Fiat Fiorino, os policiais encontraram grande quantidade de fios de telefonia cortados, armazenados na cabine do veículo, sem documentação fiscal ou qualquer autorização para o transporte do material.

Os ocupantes de uma caminhonete com reboque informaram que prestavam serviço para uma empresa no município. No entanto, após contato com a concessionária responsável pela rede de telefonia, foi confirmado que não havia nenhuma ordem de serviço autorizando a retirada da fiação.

Diante da situação, os seis suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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