A fruta, na verdade, ? a castanha. O caju, parte macia, ? o fruto, rico em vitaminas A, C e do complexo B. O cajueiro ? uma planta brasileira, que ? muito cultivada no litoral nordestino, e tamb?m nas regi?es de cerrado do Brasil Central e da Amaz?nia

Fruta ?cida e famosa por ser mais rica em vitamina C do que a laranja, normalmente ? consumida em sucos, misturada com outras frutas. ? fonte de vitaminas A, B1 e B2 tamb?m. Seu lugar de origem ? nas Antilhas. ? indicada para casos de gripe e afec?es

A fruta ? refrescante, cheia de vitaminas e ? muito usada na alta cozinha para molhos doces, diferentes e muito chiques. Rica em vitaminas A, C e E, a fruta tem poder calmante, pouco cal?rica, e garante bom funcionamento dos rins

Rica em vitaminas A, B1, B3, B6, C, a fruta tem poder antioxidante, respons?vel pelo rejuvenescimento. Uma das mais antigas frutas cultivadas pela humanidade, a uva teve origem na ?sia, h? 6.000 AC. Conhe?a um pouco mais sobre a fruta

Mousse de maracuj?, suco, trufa, bolo... hum! S? de falar nas del?cias poss?veis de serem preparadas com uma das frutas da esta??o a boca fica cheia de ?gua.

?gua de coco, cocada, leite de coco, cuscuz, doce de coco, batida... O coco serve para incrementar v?rias del?cias da culin?ria tropical e ? usado tanto para pratos doces, quanto para salgados. As bebidas tamb?m ganham mais sabor com a fruta.

"Azeda feito lim?o". ?s vezes, esta frase ? usada para expressar o quanto uma pessoa est? de mal com a vida. Mas se as pessoas soubessem o quanto esta fruta ? ben?fica, ser comparada com ela tornaria-se um elogio.

Mais que bonito ele ? nutritivo! O p?ssego, essa deliciosa fruta da esta??o, possui grandes quantidades de vitamina A, C e D, al?m de ser rica em sais minerais. Aprenda um pouco mais sobre as vantagens do p?ssego.

O caqui tamb?m ? um t?nico estomacal, indicado nos casos de problemas do f?gado e das vias respirat?rias. Quanto ainda est? verde, ? indicado no combate da diarr?ia. Ao amadurecer, tem a??o laxativa. Isso tudo, porque o caqui ? adstringente.