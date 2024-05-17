Figo
Considerado altamente energ?tico, por ser rico em a?car, o fogo pode ser saboreado de v?rias formas: em saladas, puro, com a?car, com creme de leite. Conhe?a mais sobre a fruta, clicando aqui
Acerola
A fruta, na verdade, ? a castanha. O caju, parte macia, ? o fruto, rico em vitaminas A, C e do complexo B. O cajueiro ? uma planta brasileira, que ? muito cultivada no litoral nordestino, e tamb?m nas regi?es de cerrado do Brasil Central e da Amaz?nia
Acerola
Fruta ?cida e famosa por ser mais rica em vitamina C do que a laranja, normalmente ? consumida em sucos, misturada com outras frutas. ? fonte de vitaminas A, B1 e B2 tamb?m. Seu lugar de origem ? nas Antilhas. ? indicada para casos de gripe e afec?es
Mel?o
A fruta ? refrescante, cheia de vitaminas e ? muito usada na alta cozinha para molhos doces, diferentes e muito chiques. Rica em vitaminas A, C e E, a fruta tem poder calmante, pouco cal?rica, e garante bom funcionamento dos rins
Uva
Rica em vitaminas A, B1, B3, B6, C, a fruta tem poder antioxidante, respons?vel pelo rejuvenescimento. Uma das mais antigas frutas cultivadas pela humanidade, a uva teve origem na ?sia, h? 6.000 AC. Conhe?a um pouco mais sobre a fruta
Maracuj?
Mousse de maracuj?, suco, trufa, bolo... hum! S? de falar nas del?cias poss?veis de serem preparadas com uma das frutas da esta??o a boca fica cheia de ?gua.
Coco
?gua de coco, cocada, leite de coco, cuscuz, doce de coco, batida... O coco serve para incrementar v?rias del?cias da culin?ria tropical e ? usado tanto para pratos doces, quanto para salgados. As bebidas tamb?m ganham mais sabor com a fruta.
Lim?o
"Azeda feito lim?o". ?s vezes, esta frase ? usada para expressar o quanto uma pessoa est? de mal com a vida. Mas se as pessoas soubessem o quanto esta fruta ? ben?fica, ser comparada com ela tornaria-se um elogio.
P?ssego
Mais que bonito ele ? nutritivo! O p?ssego, essa deliciosa fruta da esta??o, possui grandes quantidades de vitamina A, C e D, al?m de ser rica em sais minerais. Aprenda um pouco mais sobre as vantagens do p?ssego.
Caqui
O caqui tamb?m ? um t?nico estomacal, indicado nos casos de problemas do f?gado e das vias respirat?rias. Quanto ainda est? verde, ? indicado no combate da diarr?ia. Ao amadurecer, tem a??o laxativa. Isso tudo, porque o caqui ? adstringente.
Lichia
A lichia ? uma fruta com sabor peculiar
Mam?o
Receitas que v?o do doce ao salgado
Manga
Carambola
Rica em sais minerais e vitaminas
Pinha ou...
... fruta do conde ou ainda "ata"
Morango
Kiwi
Fruta possui baixo valor cal?rico
Jabuticaba
Frutas nativas com polpa suculenta
Ma??
Crua, assada, em saladas ou aperitivo
Abacate
Uso vasto na culin?ria mexicana
Banana
Aprenda receita com banana prata
Goiaba
Dessa fruta eu como at? o caro?o
Ameixa
Abacaxi
Laranja
Melancia
Esta fruta tem safra o ano inteiro
P?ra
Mexerica
Tomate
