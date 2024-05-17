Foto do muriqui Circuito Rota
do Muriqui
Foto de uma ?rvore pr?xima, umas casas ao longe e montanhas Nascente do
Rio Doce
Circuito Serras
de Minas
Foto tirada em Bicas Circuito Recanto
dos Bar?es
Foto do Para?so das Gar?as Circuito Montanhas
e F?
Foto da Pedreira de Coronel Caminhos Verdes
de Minas
Foto de uma cachoeira Circuito Serras
e Cachoeiras
Foto de uma ?rvore pr?xima, umas casas ao longe e montanhas Circuito Mata
Atl?ntica
Foto de uma montanha Circuito Montanhas M?gicas da Mantiqueira
Foto de um dos marcos da estrada real Circuito Caminho
Novo
Foto de uma cachoeira da Serra do Cip? Circuito Serra
do Cip?
Circuito Tur?stico
dos Diamantes
Trilha dos
Inconfidentes
Circuito das ?guas
Circuito Pico da Bandeira


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!