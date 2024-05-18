Rosana confirmada para o Miss Brasil Gay A "deusa", eternizada pelo sucesso de "O amor e o poder", ? mais um dos nomes que encabe?am a lista de juri da disputa pela faixa mais badalada do mundo pink

Fernanda Leonel

Rep?rter

08/08/2007

Rosana, a "deusa" da m?sica popular, ? mais uma presen?a confirmada para o j?ri do Miss Brasil Gay, que acontece no pr?ximo s?bado, dia 18 de agosto.

Loura?a e em novo momento profissional, a cantora n?o s? deve ajudar a escolher a maior beleza homossexual do pa?s, como tamb?m deve dar uma "palhinha". Quem for ao Tupynamb?s, nova sede do desfile, vai poder ouvir bem de perto "O Amor e o Poder".

"Eu adorei o convite. Estou super feliz. Tenho uma ?tima rela??o com o p?blico gay" . De acordo com a deusa, suas m?sicas s?o sempre usadas em shows de transformistas e de drag queens, em dan?as ou dublagem.

"Eu me sinto homenageada. Adoro saber que est?o cantando o 'Amor e o Poder', por exemplo, e dando um toque luxuoso a ela. Minha m?sica tem uma proje??o popular muito grande, acaba atingindo muita gente, e em conseq??ncia, os gays tamb?m. Adoro!" .

Essa ? a primeira vez que Rosana vem ao Miss Gay. No entanto, ela afirma que j? conhece a fama do desfile e diz que sempre ouviu dizer que ele ? maravilhoso. Mas pra quem pensa que ela ? marinheira de primeira viagem... Nada disso! Em S?o Paulo, a cantora ? sempre convidada para j?ris de eventos homossexuais.

Tarimbada em Juiz de Fora, principalmente no auge da sua carreira, a cantora afirma que t?m uma impress?o muito boa do p?blico daqui e que sempre foi muito bem recebida. Expectativa que continua para a noite de gala do dia 18 de agosto.

Parada Gay e homofobia

Rosana vem para Juiz de Fora exclusivamente para o desfile do Miss Brasil Gay. Segundo ela, n?o vai ser poss?vel dar um pulinho na Parada do Orgulho Gay, porque nos pr?ximos dias, deve viajar para Buenos Aires para fazer shows, o que s? vai permitir que ela chegue em cima da hora.

"Mas eu acho a id?ia sensacional. Preconceito n?o cabe mais, ? coisa de pessoa ultrapassada" , defende. Segundo Rosana, eventos como os que acontecem em Juiz de Fora s?o mais que meros "direitos" de quem ? homossexual.