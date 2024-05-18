As cinco maiores belezas do Miss Gay 2007 A festa da candidata do Esp?rito Santo, Ianka Ashylen, foi complementada pela premia??o da Miss Simpatia e das outro quatro novas beldades do mundo gay

Rep?rter: Fernanda Leonel

Fotos: Laura Ferreira

Priscila Magalh?es

Patr?cia Faria

Edi??o: Ludmila Gusman

20/08/2007

Nos desfiles da noite do Miss Brasil Gay 2007 n?o faltou brilho nem eleg?ncia: faltaram faixas e coroas para tantas belezas diferentes. Na passarela, 28 representantes de estados e ilhas do Brasil - o Amap? foi o ?nico que ficou fora da disputa - cobi?avam o t?tulo de maior beleza homossexual.

O primeiro lugar ficou com Ianka Ashylen, representante do Esp?rito Santo, que soube esbanjar simpatia e feminilidade na passarela. A candidata, que mora em Vit?ria e trabalha como cabeleireira em um sal?o conhecido da capital capixaba, tamb?m faturou o primeiro lugar da premia??o do traje t?pico e de gala.

Essa ? a segunda vez que a morena participa do Miss. Ano passado, tamb?m representando o Esp?rito Santo, Ianka chegou perto, mas ficou com o terceiro lugar da noite. Situa??o que serve de esperan?a para as outras quatro maiores belezas da noite, que podem continuar na disputa, em outros anos, pela faixa mais cobi?ada do mundo pink.

2? lugar

O segundo lugar da noite ficou com o estado da Bahia. Hillary, que desfilou sem sobrenome, arrancou aplausos do j?ri quando se apresentou com o traje t?pico na passarela. Ela representou a lavagem das escadarias da tradicional Igreja do Senhor do Bonfim. No desfile de gala, vestiu um longo prata.

A Miss Bahia foi muito elogiada pelo estilista Carlos Tufvesson, um dos membros do j?ri, que chegou a pedir o microfone para falar da eleg?ncia e talento para passarela de Hillary. A vice-campe? nasceu e mora em S?o Roque, S?o Paulo e j? participou do desfile em 2004.

3? lugar

A terceira posi??o da noite ficou com a candidata de Minas Gerais. Ava Sim?es desfilou um traje t?pico inspirado na Era Medieval, de R$ 10 mil, confeccionado com Vandinha Nox. Na hora do gala, foi a vez do vestido de Dianely Braga e Sandro Carvalho brilharem na passarela. Segundo a miss ele era inspirado na tradi??o religiosa de Minas.

Ava ? natural de Recreio, mas mora e trabalha no Rio de Janeiro, como dentista. A terceira mais bela da noite participou do Miss em 2006, e al?m do t?tulo de Miss Minas, possui os t?tulos de Miss Regi?o dos Lagos 2006, Miss Viradouro 2006, Rainha da Primavera e Rainha do Carnaval 2006.

4? lugar

A Miss Sergipe Jackeline Boom?r ficou com o quarto lugar da noite mas certamente volta tranq?ila para casa. Ela foi a preferida da maioria do p?blico presente, e aplaudida de p? quando desfilou com seu traje t?pico, do qual saiu de tr?s de um boneco que representava Maria Bonita. Quando o an?ncio do quarto lugar saiu, o p?blico chegou a vaiar, contestando.

Jackeline tamb?m ficou com o segundo lugar da premia??o do traje t?pico e de gala. Para alcan?ar esse feito, gastou nada mais, nada menos que R$ 55 mil: R$ 20 mil no t?pico, idealizado por Ribas Azevedo e confeccionado por Fernando Magalh?es e R$ 35 mil no longo - uma tela francesa pintada a m?o, que leva o nome dos estilistas Jair Fernandes e Ribas Azevedo.

A miss nasceu em Londrina no Paran?, tem 26 anos, participou do concurso em 2006 pelo estado do Mato Grosso e trabalha como musicista.

5? lugar

O quinto lugar levou a faixa para longe. Eduarda Beduski participou do Miss Brasil Gay pela primeira vez e faturou a posi??o representando a Ilha de Maraj?.

A morena tem 20 anos, nasceu em Bel?m do Par? e veio para Juiz de Fora com a equipe de produ??o. Sua roupa t?pica representava a lenda amaz?nica, ? uma cria??o de Nilton Calandrini e custou cerca de R$ 3 mil. J? a roupa de gala - vestido amarelo com dourado - custou R$ 4 mil e ? assinado por H?lio Alvarez.

Miss Simpatia

A elei??o da miss mais simp?tica da noite, como de costume, ? feita pelas pr?prias candidatas. Atrav?s da computa??o dos votos, questionados por Silvete Montilla, a candidata do estado da Para?ba,, levou a melhor.

Ela surpreendeu o grupo, porque foi a ?nica miss a desembarcar em Juiz de Fora sozinha, na sexta-feira, 17 de agosto, pela manh?. Athima tamb?m ficou conhecida por suas m?ltiplas fun?es: ela trabalha como cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora.