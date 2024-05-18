Os trajes premiados e mais aplaudidos da noite Os vestidos do Miss Brasil Gay s?o um show a parte. Confira os preferidos do j?ri, pre?os, estilistas e tudo que rolou na premia??o da beleza homossexual mais elegante
Fotos: Laura Ferreira
Priscila Magalh?es
Patr?cia Faria
Edi??o: Ludmila Gusman
22/08/2007
Os vestidos de gala e trajes t?picos que acompanham as candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay d?o um show ? parte na passarela (veja as fotos do desfile). Luxuosos, ousados e muito criativos, eles s?o aguardados por quem assiste ao espet?culo com a mesma ansiedade que se espera a beleza e eleg?ncia das candidatas.
E o suspense tamb?m faz parte da hist?ria. Em entrevistas nos camarins ou em dias que precedem o concurso, por muitas vezes, fica dif?cil conseguir uma informa??o de quem vai para a passarela. Al?m disso, no grande dia, o que mais se v? s?o candidatas escondidas atr?s de longas capas - do camarim at? os primeiros passos da apresenta??o.
Na premia??o dos dois trajes neste ano deu "dobradinha". Tr?s candidatas levaram os t?tulos, colocadas exatamente na mesma posi??o. Ianka Ashylen, do Esp?rito Santo, ficou com o primeiro lugar do t?pico e gala; Jackeline Boom?r, Miss Sergipe, faturou as segundas posi?es, e a Miss Rond?nia, Taysa Shinayder, os terceiros lugares.
1? lugar
Ianka, que tamb?m ficou com o t?tulo de Miss Brasil Gay 2007, desfilou duas cria?es de Henrique Filho, estilista de nomes como Cl?udia Raia e Xuxa. Seu vestido t?pico, representava os 1.500 anos de Brasil, a miscigena??o das ra?as e a catequiza??o dos ?ndios. De acordo com a candidata, ele custou R$ 20 mil. (confira fotos de Ianka)
J? o vestido de gala, considerado o mais bonito da noite, representava uma j?ia Tiffany. Rico em pedrarias, ele custou, segundo Ianka, R$ 30 mil.
2? lugarA vice-campe? da premia??o dos trajes foi Jackeline Boom?r, Miss Sergipe. O traje t?pico representava Maria Bonita, s?mbolo da ess?ncia guerreira da mulher sergipana.
A Miss levantou o p?blico quando saiu de tr?s de um boneco, que ficou por alguns segundos na ponta da passarela fazendo suspense. A roupa de Maria Bonita, custou, segundo a candidata, R$ 20 mil. A idealiza??o ficou a cargo de Ribas Azevedo, e a confec??o, por Fernando Magalh?es. (veja as foso de Jackeline)
O vestido de gala de Jackeline foi o mais caro da noite: custou R$ 35 mil. A cria??o de Ribas Azevedo foi feito em tela francesa, pintado ? m?o, bordado com vidrilhos e rebordado com cristais.
3? lugarTaysa Shinayder, Miss Rond?nia, levou a terceira coloca??o. Em sua primeira vez no Miss Brasil Gay, ela se apresentou no desfile t?pico com uma roupa que simbolizava a estrada de ferro Madeira-Mamor?, que nunca saiu do papel. O traje custou R$ 700 e ? do estilista Bruno Oliveira.
J? o vestido de gala, ? uma cria??o de Michelly X, que tamb?m j? foi Miss Brasil Gay. Confeccionado em seda pura amarela, e salpicado com strass, ele custou, segundo a candidata, R$ 3 mil. (veja as fotos de Taysa)
Outros destaques da noite
A Miss Mato Grosso, Sara Michigan, n?o ganhou t?tulos, mas foi um dos destaques da noite durante o desfile dos trajes t?picos. No j?ri, o BBB Jean e o estilista Carlos Tufvesson aplaudiram a loira de Umuarama, no Paran?, de p?.
A candidata entrou na passarela vestida de Nossa Senhora Aparecida. Usou o manto da santa, assim como as demais candidatas usam uma capa para fazer suspense. Depois, com o t?pico de tema "A f? e a tradi??o dos santos mato-grossenses", ela mandou o seu recado: estampou os dizeres "Por um Brasil onde a f? do homossexual seja respeitada pela igreja e as religi?es". (veja as fotos de Sara Michigan)
Entre cifras de vestidos muito caros, a candidata de Pernambuco, Rafaelly d'Primo fez bonito gastando apenas R$ 200 no traje t?pico. "Metamorfose da borboleta" foi a proposta que ela desenvolveu, se "transformando" ao trocar de roupa duas vezes, no pr?prio palco. A cria??o do traje foi de F?bio de Souza. (veja as fotos de Rafaelly d?Primo)
Outros destaques ficam com a Miss Minas Gerais, Ava Sim?es (na foto abaixo, ? esquerda) que desfilou sobre um tapete estendido durante o seu desfile, representando a tradi??o de Corpus Christi e a religiosidade mineira (veja as fotos de Ava Sim?es). A Miss Bahia (na foto abaixo, ? direita), Hillary, trabalhou eleg?ncia e encena??o, e surpreendeu a todos pela ousadia de desfilar careca (veja as fotos de Hillary).
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!