SEXTA-FEIRA (25)

-Beco: Karaokê Uthópico

Entrada gratuita até as 22h.

-Café Muzik: Festa Sextou com os DJs Marcelo Almeida e Daniel Ribeiro a partir das 22h. Outras informações na página.

-Fórum da Cultura

Jhonatan Mata lança o livro :"O amador no audiovisual", às 18h.



Na obra, Jhonatan analisa a TV como fenômeno de cultura e prática social, utilizando, como objetos de pesquisa, os quadros colaborativos "Outro Olhar", da TV Brasil, e "Parceiro do RJ", da Rede Globo.

O evento de lançamento, com selo da Editora UFJF, é aberto ao público em geral e tem entrada gratuita. Confira outras informações na matéria.



Shopping Alameda

Primeiro Plano Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades

Mostra Competitiva Regional 4, às 17h

Programa 4 (92 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Luvas Flamejantes, de Luana Souza (5 min)

Os Ibejis enganam a morte, de Mayara Cristina Mascarenhas (5 min)

Budismo em jeans, de Maitêux Zanela (11 min)

Pesadelo, de Matheus Gomes de Lima (7 min)

Sem sinal, de Pedro Mattos (23 min)

Extraordinário travelling, de Natália Reis (9 min)

Noêmia e Laura , de Danielle Menezes e Iago de Medeiros (13 min)

Terapia, de Felipe Andolpho e Felipe Reis (9 min)

Trancinhas, de Mariana Stolf (10 min)



Mostra Competitiva Mercocidades 4, às 19h

Programa 4 (104 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Meu nome é Maalum, de Luísa Copetti (8 min)

Maternal, de Will Nogueira (13 min)

Serrão, de Marcelo Lin (19 min)

Para as gerações que vieram antes de mim, de Filipe Bretas Lucas (14 min)

Crescer onde nasce o sol, de Xulia Doxágui (13 min)

Sobre Olga, de Thayná Almeida (20 min)

Tiro de misericórdia, de Augusto Barros (17 min)



Estreia de Longa Metragem 4 – (74 min), às 21h

Classificação Indicativa: 18 anos

Seguindo todos os protocolos, de Fábio Leal

Agenda Noturna

Gema – Rua Barão de São João Nepomuceno, 123

SÁBADO (26)

-Bar da Fábrica

Madhu com elas, evento que reúne cantoras e musicistas da região. Os ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos pelas redes sociais da casa.

-Beco:

-Garimpo de Bechós, das 13 às 19h, com discotecagem de MC Castro e Vitor.

-Show Roça Nova e André Prando, às 20h

Outras informações na página

Café Muzik, às 22h



Karaokê Party

Repertório ampliado com banda e clipe na TV. Cantoria garantida a noite toda

Premiação para os melhores e os piores. Informações nas redes.



-Museu Ferroviário: Recital de Música Preta, às 10h30

Evento gratuito, livre para todos os públicos, parte da Agenda Novembro Negro. Reúne 20 alunos da “Oficina de Técnica Vocal e Imersão ao Cancioneiro da Música Afro-brasileira e Afro-americana.”A atividade terá ainda a participação de convidados especiais. Confira outras informações na matéria



-Shopping Alameda

Mostra Audiovisual de Juiz de Fora 2 (102 min), às 14h

Classificação Indicativa: 12 anos

Sob a sombra da palmeira, de Tomyo Ito (17 min)

Lambari – Terra das Águas, de Eduardo Biaso e Lúcio Reis Filho (20 min)

Fé pelo clima, de Pedro Carcereri (65 min)



Mostra Audiovisual de Juiz de Fora 3 (83 min), às 16h

Classificação Indicativa: 12 anos

Um tanto de um copo, de Mariana Martins (11 min)

Bolha, de Gabriel Kern (3 min)

Presépio maldito, de Rodrigo Mangal (7 min)

Cabaret dos seres da ribalta, de Rodrigo Mangal (29 min)

Carlos, nossa loucura é nossa vitória, de André Monteiro (37 min)



Estreia de Longa Metragem 5 – (84 min), às 18h

Classificação Indicativa: livre

Espero que esta te encontre e que estejas bem, de Natara Ney (Sessão com acessibilidade: Audiodescrição, libras e legendas descritivas)



Cerimônia de Encerramento (90 min), às 20h

Classificação Indicativa: 16 anos

Rafaméia, de Mariah Teixeira e Nanda Félix (24 min)

Portugal pequeno, de Victor Quintanilha (20 min)

Premiação dos filmes

-UFJF

Festival de Atletismo Infantil, às 14h na Pista e Atletismo da Faculdade de Educação Física e Desportos. O evento é organizado pela Federação Mineira de Atletismo (FMA), em parceria com o projeto de extensão Atletismo UFJF.O Festival de Atletismo Infantil prevê três categorias: Categoria Sub-12 para atletas com 10 e 11 anos ; Categoria Sub-14: atletas com 12 e 13 anos; e Categoria Sub-16: atletas com 14 e 15 anos.





Agenda Noturna

Beco – Av. Garibalde Campinhos, 38, Vitorino Braga

Sensorial Art





Os cantores Alfredo Del-Penho, João Cavalcante, Moyses Marques e Pedro Miraqnda tocam as composições do álbum Desengaiola, obra indicada ao Grammy 2022.



DOMINGO (27)

-Beco:

Show com a banda !Chama no Forró", às 18h.

-Teatro Solar

Espetáculo"Rádio Osquindó - O Show", às 16h



O evento gratuito é um oferecimento do programa Diversão em Cena que traz uma mistura de cantigas, brincadeiras, mitos, jogos e referências das festas populares brasileiras. O musical mostra a cultura da infância. A retirada de ingressos é feita aplicativo do Diversão em Cena ou uma hora antes do evento na bilheteria do teatro. Confira outras informações na matéria.



-Meiuca

Aniversário de um ano da cafeteria Meiuca, das 14h às 20h

Cardápio especial, discotecagem com Béu e Iuri T, flash de tattoo

Como parte da agenda Novembro Negro, idealizada pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e parte das atividades do Projeto Domingo no Parque, o Parque Municipal da Lajinha terá atrações gratuitas da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) neste domingo, 27.

-Parque da Lajinha



Programação especial

-Das 9h às 12h, oficina gratuita de artesanato com sacolas plásticas e recolhimento de embalagens plásticas flexíveis de óleo de cozinha usado para a fabricação de biodiesel

-Visita Guiada Teatralizada (Funalfa), às 10h

-Caminhada aborda as memórias silenciadas da Comunidade negra Vila da Prata, que na década de 1970 viveram na área onde está instalado o Parque da Lajinha.

-Alunos da Faculdade Universo vão oferecer prestação de serviços de saúde, das 9h às 13h



Atividades culturais, educativas e recreativas serão oferecidas gratuitamente à comunidade até o fim deste mês de novembro através do Novembro Negro. A programação completa pode ser conferida aqui.

