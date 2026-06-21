Hoje, o Sol começa sua passagem anual por Câncer trazendo mudança profunda de influência sobre as diferentes casas do zodíaco afetando diretamente o nosso comportamento diante dos desafios da rotina.
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