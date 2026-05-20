(21 de maio a 20 de junho) - O mês solar: com a regência do Sol na 1ª casa zodiacal de seu signo os campos das relações próximas, individualidade, tendências naturais e seu jeito terão maior destaque. Hoje: comportamento equilibrado que deve trazer benefícios materiais com mudanças sensíveis e duradouras para a rotina.
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