(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O mês solar: com a regência do Sol na 5ª casa zodiacal de seu signo os campos dos romances e do amor, os filhos, férias e seus novos empreendimentos terão maior destaque. Hoje: dia que mostra novidade e favorecimento na rotina e trato no trabalho. Boa posição para os planos com os íntimos.
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