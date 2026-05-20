(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O mês solar: com a regência do Sol na 5ª casa zodiacal de seu signo os campos dos romances e do amor, os filhos, férias e seus novos empreendimentos terão maior destaque. Hoje: dia que mostra novidade e favorecimento na rotina e trato no trabalho. Boa posição para os planos com os íntimos.



Tags:

Amor | astrologia | empreendimentos | Filhos | Horóscopo | Peixes | Romance | Rotina | Signos | Trabalho