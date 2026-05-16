(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: em momento favorável, você vivenciará acontecimento inesperado ligado a assunto pendente. Interesses: quadro que pede maior cuidado com seus gastos e dívidas. Hoje, você poderá se habilitar ao controle de dinheiro alheio. Vida íntima e sentimentos: novas atrações em seus afetos.
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